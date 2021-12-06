وزارة التجارة: رزيق يجري حركة انهاء مهام وتغييرات

قام وزير التجارة كمال رزيق بحركة تغييرات وتحويلات وإحالة على التقاعد وإنهاء مهام شملت كافة المدراء الجهويين والولائيين.

وحسب بيان للوزارة فقد قام “الأحد 5 ديسمبر 2021 وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق بحركة تغييرات وتحويلات وإحالة على التقاعد وإنهاء المهام بعد الحصول على الموافقة من السلطات العليا شملت المدراء الجهويين والولائيين على مستوى كامل ولايات الوطن”.

كما أشرف الوزير على مراسيم تنصيب المديرة الولائية للتجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر العاصمة بونعاس دليلة خلفا لعبدالله بن حلة الذي تم تعيينه مديرا للتجارة وترقية الصادرات لولاية عين تموشنت.