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وزارة التجارة: سحب 4 علامات لأجهزة كشف الغاز من السوق
الجزائر
بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة..

وزارة التجارة: سحب 4 علامات لأجهزة كشف الغاز من السوق

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة: سحب 4 علامات لأجهزة كشف الغاز من السوق

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، يوم الأربعاء، عن السحب الفوري لـ 4 أجهزة كشف غاز أحادي الكربون من السوق الوطنية.

وذلك في إطار مواصلة حملة مراقبة مدى مطابقة أجهزة التدفئة والأجهزة المرافقة لها لمعايير سلامة المستهلكين، حسب بيان وزارة التجارة.

وأكد البيان ذاته أنه “بعد إجراء فحوصات دقيقة وشاملة على عينات أخرى من أجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون لعدة علامات مسوقة في السوق الوطنية”.

“أظهرت نتائج هذه الفحوصات عدم مطابقة 4 علامات للمعايير الصارمة للسلامة المعتمدة”، حيث يتعلق الأمر بجهاز كشف غاز أحادي أكسيد الكربون لعلامات:

  • أطلس Atlas
  • “زاس توربو” Zass Turbo من نوع « FG-A009 »
  • “ماكستور” Maxtor من نوع Max-009
  • “جيون” Geant من نوع GN-COD01-3B

كما دعت الوزارة في آخر بيانها، “جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة التوقف عن استعمالها فورا”. مؤكدة عن “عن التزامها الدائم بمراقبة الجودة وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية”.

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