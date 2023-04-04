وزارة التجارة: منصة رقمية لسحب رخص الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الثلاثاء في بيان، عن تخصيص منصة رقمية، لسحب رخص الاستيراد، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد.

ويأتي هذا الإجراء، حسب بيان الوزارة، في إطار استكمال رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين.

بناء على ذلك، سيكون بإمكان كافة المتعاملين الاقتصاديين، تحميل رخص الاستيراد من المنصة، بداية من الأربعاء 5 أفريل الجاري.

كما يمكن للمستوردين المعنيين القيام بعملية التوطين البنكي لهذه الرخص، لاستكمال إجراءات الاستيراد، بداية من الإثنين 10 أفريل.