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اقتصاد

وزارة التجارة: منع استيراد هذه السلع دون توطين بنكي

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة: منع استيراد هذه السلع دون توطين بنكي
ح.م

أعلنت وزارة التجارة عن منع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، دون  استكمال المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال لإجراءات التوطين البنكي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أي عملية استيراد تتم دون الحصول على التوطين البنكي سيتم رفض دخولها التراب الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التوطين البنكي لاستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية.

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