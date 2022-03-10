وزارة التجارة: 3 وثائق جديدة في ملفات الاستيراد بداية من 13 مارس
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات مساء الأربعاء. عن إضافة وثائق جديدة للملف الخاصّ بعمليات الاستيراد، بداية من تاريخ 13 مارس الجاري.
وحسب بلاغ للوزارة. سيكون على جميع المتعاملين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات الموجّهة لإعادة البيع، إضافة الوثائق الجديدة إلى ملفات الاستيراد التي يتمّ إيداعها على مستوى المفتشيات الحدودية.
بموجب ذلك، ستتضمّن ملفات الاستيراد بداية من 13 مارس الوثائق الإضافية التالية:
- نسخة من شهادة إثبات احترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية. والمنتجات الموجّهة لإعادة البيع.
- نسخة من الفاتورة الموطّنة.
- نسخة من قائمة التعبئة، في حالة استيراد نسخة غير متجانسة.