وزارة التربية: أكثر من 731 ألف مترشح يجتازون شهادة البكالوريا

أفرجت عن البطاقة الفنية لدورة 2021

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن البطاقة الفنية الخاصة بالامتحانات الرسمية لدورة 2021، بحيث سيجتاز أكثر من 853 ألف تلميذ لامتحان نهاية التعليم الابتدائي، وأكثر 641 ألف مترشح لشهادة التعليم المتوسط، و731 ألف مترشح لشهادة البكالوريا.

امتحان نهاية التعليم الابتدائي

بلغ عدد المترشحين لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لهذه الدورة 853391 مترشحا منهم 436469 ذكور و416922 إناث يجتازون هذا الامتحان يوم 2 جوان 2021 لمدة يوم واحد، موزعين على 14472 مركزا للإجراء على مستوى التراب الوطني، حيث ستغفل أوراق إجاباتهم على مستوى 13 مركزا للتجميع والإغفال لتوزع بعدها 62 مركزا للتصحيح أوراق إجابات المترشحين.

امتحان شهادة التعليم المتوسط

بلغ المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة 641187 مترشحا موزعين كالآتي:

625223 مترشحا متمدرسا منهم 292767 ذكور و 332456 إناث و 15964 مترشحا حرا منهم 11100 ذكور و 4864 إناث يجتازون هذا الامتحان من 15 إلى 17 جوان 2021 لمدة ثلاثة أيام، موزعين على 2585 مركز للإجراء على مستوى التراب الوطني، حيث ستغفل أوراق إجاباتهم على مستوى 18 مركزا للتجميع والإغفال لتوزع بعدها على 70 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين

امتحان شهادة البكالوريا

-بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة 731723 مترشحا موزعين كالآتي:

459545 مترشحا متمدرسا منهم 180833 ذكور و278712 و272178 مترشحا حرا منهم 140099 ذكور و132079 إناث يجتازون هذا الامتحان من 20 إلى 24 جوان 2021 لمدة خمسة أيام، موزعين على 2528 مركزا للإجراء على مستوى التراب الوطني، حيث ستغفل أوراق إجاباتهم على مستوى 18 مركزا للتجميع والإغفال، لتوزع بعدها على 87 مركزا لتصحيح أوراق إجابات المترشحين.