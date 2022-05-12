وزارة التربية: استحداث منحة خاصة ببيع الكتاب المدرسي.. قريبا 

قررت وزارة التربية الوطنية استحداث، منحة جديدة تخص عملية بيع الكتب المدرسية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وكشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، لدى ترؤسه أشغال ندوة وطنية، اليوم الخميس، عن استحداث “منحة بيع الكتاب المدرسي”.

وجاء في بيان الوزارة “وفيما يخص عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي، أشار الوزير إلى استحداث منحة بيع الكتاب المدرسي، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا”.

وشدد بلعابد على ضرورة المتابعة اللصيقة والمباشرة لعملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي، حتى يستفيد منها التلاميذ قبل الدخول المدرسي المقبل.

وبخصوص تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية، أكد الوزير، على ضرورة التحلي باليقظة واتخاذ التدابير التي من شأنها إنجاح هذا المحطة الهامة في المسار الدراسي للتلاميذ، ووجوب زيارة مراكز الإجراء خاصة في الولايات الجديدة المستحدثة، لاسيما المراكز المتقدمة.

وبشأن إدماج حاملي عقود ما قبل التشغيل، استمع المسؤول الأول عن القطاع إلى عرض قدمه مدير الموارد البشرية بخصوص عدد المناصب المفتوحة لهذا الغرض وعدد الطلبات المقدمة والمؤشرة منها.

كما شدد على وجوب التقيد بالآجال المقدمة للانتهاء من هذه العملية مذكرا أنها آجال غير قابلة للتمديد.