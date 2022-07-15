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وزارة التربية: الإعلان عن نتائج البكالوريا السبت على الساعة الرابعة مساء
الجزائر

وزارة التربية: الإعلان عن نتائج البكالوريا السبت على الساعة الرابعة مساء

الشروق أونلاين
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وزارة التربية: الإعلان عن نتائج البكالوريا السبت على الساعة الرابعة مساء
أرشيف

أكدت وزارة التربية الوطنية، الجمعة، أن الإعلان عن نتائج البكالوريا لدورة جوان 2022 سيكون يوم السبت 16 جويلية، وذلك ابتداء من الساعة الرابعة مساء.

وزارة التربية

نتائج البكالوريا.. الوزارة تحذر من منشورات كاذبة

وحذرت وزارة التربية في وقت سابق  من منشورات متداولة حول إعلان نتائج امتحانات البكالوريا، مؤكدة أنها مجرد إشاعات، وذلك بعد تداول بيان منسوب لها حول القضية.

وحسب مصادر من الوزارة، فإن أي جديد بشأن النتائج سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية وصفحات التواصل التابعة للوزارة.

ويوم 4 جويلية 2022، كذّب ديوان الامتحانات والمسابقات ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ما يفترض أنه بيان للديوان حول موعد الإفراج عن نتائج الامتحان.

لكن ديوان الامتحانات والمسابقات نفى في بيانه أن تكون له أي صفحات رسمية على هذه المواقع.

وجاء في البيان:”بناء على ما تمّ نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة ومغلوطة، باسم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يُعلم الديوان الجميع أنه لا يملك أي صفحة رسمية على هذه المواقع”.

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