وزارة التربية: الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط هذا الأحد

تعلن وزارة التربية الوطنية عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط يوم الأحد 25 جوان، ابتداء من الساعة الثالثة 15:00 مساء.

وسيكون الإعلان بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem.onec.dz.

كما يعلن عن أسماء المقبولين في السنة الأولى من التعليم الثانوي، في نفس التوقيت. وذلك على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

وانطلقت عملية تصحيح أوراق الامتحان الذي أجري بين 5 و7 جوان، يوم الجمعة 16 من الشهر ذاته. على أساس أن ينتهى منها اليوم السبت، على أقصى تقدير.