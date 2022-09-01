وزارة التربية: الرجوع إلى التنظيم العادي للتمدرس في جميع المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، الخميس، الرجوع خلال الموسم الدراسي 2022/2023، إلى التنظيم العادي للتمدرس في كل المراحل التعليمية.

وجاء في البلاغ الذي نشرته وزارة التربية الوطنية انه “تبعا لمخرجات مجلس الوزراء الأخير تعلن وزارة التربية الوطنية أنه سيتم الرجوع في هذا الموسم الدراسي إلى التنظيم العادي للتمدرس في كل المراحل التعليمية وفق ما هو معمول به بهذا الخصوص والتخلي عن التنظيم الدراسي الاستثنائي مع التأكيد بأن وزارة التربية الوطنية تبقى في جاهزية تامة لاتخاذ التدابير التنظيمية والتربوية اللازمة والمناسبة عند الاقتضاء”.