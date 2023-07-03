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وزارة التربية تشرع في إعداد برنامج التربية المرورية

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تشرع في إعداد برنامج التربية المرورية
وزارة التربية الوطنية
اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد برنامج التربية المرورية.

قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن إدراج تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي يدخل ضمن تجسيد أحد الملفات المقرّرة في الدخول المدرسي 2023-2024 المسطر في مخطط عمل وزارة التربية الوطنية، هذا أثناء ترِؤسه اليوم اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد برنامج التربية المرورية.

وقد اجتمعت اليوم، الإثنين 3 جويلية، حسب بيان الوزارة، اللجنة والتي تتشكل من ممثلي وزارات: التربية الوطنية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، النقل، الصحة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية الآتية: قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، المرصد الوطني للمجتمع المدني.

الوزير أثناء الإجتماع ذكر  أن التربية المرورية ستمكّن التلاميذ “من معرفة قواعد حركة المرور وسبل الوقاية والأمن في الطرق، ويسهم في غرس السلوكات الحسنة وتنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل، وإرشادهم إلى استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور وغيرها.”

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