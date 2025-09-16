وزارة التربية الوطنية تعلن فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل
أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء الثلاثاء في بيان، فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل داخل نفس الولاية.
ويهدف القرار، حسب ما أوضحه البيان، إلى “ضمان تقريب الأساتذة من مقرات إقامتهم، بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ على السواء”.
حيث سيكون بإمكان الأساتذة المرسّمين الراغبين في الانتقال عن طريق التبادل، تقديم طلباتهم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، في الفترة ما بين 17 و20 سبتمبر الجاري.
على أن تُعلن نتائج المعالجة الآلية لطلبات الانتقال يوم 25 سبتمبر، قبل تنصيب المقبولين في مؤسساتهم التربوية الجديدة يوم 28 من نفس الشهر.
بيان الوزارة:
في إطار الحرص على ضمان تقريب الأساتذة من مقار إقامتهم، بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ على السواء، تعلن وزارة التربية الوطنية عن فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل داخل نفس الولاية وذلك حصريا عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية وفق ما يأتي:
- تخص هذه العملية الأساتذة المرسمين، في حالة القيام بالخدمة، والراغبين في النقل عن طريق التبادل.
- يقدم الأساتذة طلبات التبادل في الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2025
- تقوم مصالح مديريات التربية بالتأكد من صحة معلومات الأساتذة وتأكيدها من 18 إلى 21 سبتمبر 2025
- يختار الأساتذة مؤسسة تعليمية واحدة من بين المؤسسات التعليمية المتاحة من 23 إلى 24 سبتمبر 2025 منتصف الليل.
- تتم معالجة الطلبات آليا عبر النظام المعلوماتي وتعلن نتائجها يوم 25 سبتمبر 2025
- تنصيب الأساتذة المقبولة طلباتهم بمؤسساتهم الجديدة يوم 28 سبتمبر 2025 بنفس جدول الأعباء البيداغوجية للأستاذ المتبادل معه جدول التوقيت.