وزارة التربية الوطنية تعلن فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل

داخل نفس الولاية..

أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء الثلاثاء في بيان، فتح عملية نقل الأساتذة عن طريق التبادل داخل نفس الولاية.

ويهدف القرار، حسب ما أوضحه البيان، إلى “ضمان تقريب الأساتذة من مقرات إقامتهم، بما يخدم مصلحة التلميذ والأستاذ على السواء”.

حيث سيكون بإمكان الأساتذة المرسّمين الراغبين في الانتقال عن طريق التبادل، تقديم طلباتهم عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، في الفترة ما بين 17 و20 سبتمبر الجاري.

على أن تُعلن نتائج المعالجة الآلية لطلبات الانتقال يوم 25 سبتمبر، قبل تنصيب المقبولين في مؤسساتهم التربوية الجديدة يوم 28 من نفس الشهر.

بيان الوزارة: