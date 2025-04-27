وزارة التربية: تجهيز 3270 مدرسة بالألواح الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، يوم أمس السبت، عن تجهيز 3270 مدرسة عبر التراب الوطني بالألواح الإلكترونية، في إطار جهودها المتواصلة لدعم التحول الرقمي في القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة، عمارة غالم، على هامش الندوة الوطنية حول “تقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية”، أن الوزارة كانت قد راهنت على تجهيز مدرسة واحدة على الأقل بالألواح الإلكترونية في كل بلدية على المستوى الوطني، وهو الهدف الذي تم تجاوزه بفضل تحقيق هذا العدد الهام من المدارس المجهزة.

وأضاف غالم أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة التغطية بالألواح الإلكترونية لتشمل 50 بالمائة من المدارس الابتدائية، وذلك قبل حلول الدخول المدرسي المقبل.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن وزارة التربية الوطنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في رقمنة العديد من الإجراءات التنظيمية والإدارية والخدماتية، من خلال تطوير عدة منصات رقمية، أبرزها “فضاء الأساتذة”، “تقييم المكتسبات”، بالإضافة إلى منصة “موعدي” ونظام الاستبيانات واستطلاع الآراء، فضلًا عن النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني للوزارة، التي تم الإعلان عنها خلال أشغال الندوة.

وأشار غالم إلى تبني القطاع سياسة “صفر ورق” في عمليات التسجيل الخاصة بالامتحانات الرسمية، مما ساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء على الأولياء، حيث أصبح بإمكانهم متابعة كشوف نقاط أبنائهم وطلبات التحويل والتوجيه عبر “فضاء التلاميذ”، في خطوة نحو رقمنة العملية بنسبة 100 بالمائة.

ويُذكر أن مسار التحول الرقمي بقطاع التربية الوطنية انطلق منذ سنة 2010، بداية برقمنة تسجيلات الامتحانات المدرسية الوطنية، ثم مسابقات التوظيف في 2016، وصولًا إلى إدماج الدفع الإلكتروني ورقمنة أكثر من 60 وثيقة رسمية.