وزارة التربية تحدد الشهادات المطلوبة لتوظيف أساتذة الإنجليزية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا وزاريا مشتركا، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة لتوظيف أستاذة اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي.

وجاء في العدد 76 من الجريدة الرسمية قرارا وزاريا مؤرخا في 27 محرم عام 1444 الموافق لـ 25 أوت 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016.

وتنص المادة الأولى، من القرار أنه “تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق لـ 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمةالمؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية”.

وحددت المادة الثانية، حسب المصدر ذاته، قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى”.

وحسب الجدول المرفق بالقرار والمتضمن شروط توظيف أساتذة المدرسة الابتدائية، فتبقى المؤهلات والشهادات هي ذاتها بالنسبة لأساتذة العربية، الأمازيغية والفرنسية.

غير أن المرسوم اشترط على الراغبين بالتوظيف في رتبة أستاذ لغة انجليزية الحصول على “شهادة اللّيسانس في اللّغة المعنية أوشهادة اللّيسانس في التّرجمة من وإلى اللّغة الإنجليزيّة”.