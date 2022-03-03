وزارة التربية تحدد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن تواريخ إجراء الإمتحانات الرسمية الوطنية، حيث تم تحديد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا يوم 12 جوان.

وأفاد بيان للوزارة، أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون من يوم 6 جوان إلى 8 جوان 2022.

وأشار المصدر إلى أن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي قد تم إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022.

وسيكون الانتقال إلى السنة الأولى متوسط لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي باحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر، أي: (معدل الفصل الأول + معدل الفصل الثاني + معدل الفصل الثالث)، على أن يعوض هذا الامتحان بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا (كوفيد-19)، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.