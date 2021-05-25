وزارة التربية تدعو النقابات إلى العدول عن الحركة الإحتجاجية

المزمع تنظيمها غدا الأربعاء

دعت وزارة التربية الوطنية نقابات القطاع إلى العدول عن قرار تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الأربعاء، أمام مقرها، مطالبة هذه الأخيرة التقيد بقرار المحكمة الإبتدائية.

وأفاد بيان للوزارة أنها تفاجأت بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية والتي تدعوا إلى تنظيم حركة احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والإمتحانات الرسمية.

وأكدت أن هذا التصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية، وكذا “رهن مصير المتمدرسين المقبلين على اجتياز الإمتحانات الرسمية” يضيف البيان.

وأوضحت أن هذه الدعوات تزامنت مع بداية انعقاد اللقاءات الثنائية بين الوزارة والشركاء الإجتماعيين قصد التكفل بالمطالب الإجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع.

ومنه دعت الوزارة كافة النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021، الإمتثال للأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية، القاضي بوقف تنظيم الوقفة الإحتجاجية أمام وزاة التربية يوم الأربعاء 26 ماي على الساعة 11 سا، والمعلن عنها بموجب البيان وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية سواء بيداغوجي أو إداري.

احتجاجات الأستاذة.. وزارة التربية ترد يوم الخميس 29 أفريل

دعت وزارة التربية، الجماعة التربوية بكل مكوناتها الى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.

وأكدت، الخميس، في منشور لها على صفحتها الرسمية، عقب اجتماع الوزير مع مدراء التربية، حرصها والتزامها التام للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة بصفة قانونية وشرعية وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وتمحوراجتماع المسؤول الاول على قطاع التربية مع المدراء حول ما عرفه القطاع، خلال الآونة الأخيرة من وقفات احتجاجية دعت إليها بعض التنظيمات النقابية المعتمدة وأخرى وصفتها الوزارة بمجهولة المصدر.

ودعت الوزارة ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية و متواصلة للتشاور ودراسة الاوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة.

نقابات التربية تقرر الدخول في سلسلة من الاحتجاجات

وكان تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية قد قرر الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية دشنها بالتوقف عن العمل يوم الأربعاء 28 أفريل، صحبها وقفات ولائية أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن.

وأكدت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل، الاثنين، في بيان لها أنها ستعلن عن تاريخ الاضراب التصعيدي قبل نهاية الأسبوع.

ورفع بيان التكتل جملة من المطالب وعلى رأسها المطالبة بتحسين القدرة الشرائية من خلال مضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في الملف التعويضي، التمسك بالحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن و التطبيق الفوري للمرسوم 14/266 وبأثر رجعي.

ودعا التكتل كل موظفي القطاع إلى التجند لإنجاح الوقفات الاحتجاجية والاستعداد لمواصلة الاحتجاج حتى تحقيق المطالب.