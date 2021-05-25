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المزمع تنظيمها غدا الأربعاء

وزارة التربية تدعو النقابات إلى العدول عن الحركة الإحتجاجية

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تدعو النقابات إلى العدول عن الحركة الإحتجاجية

دعت وزارة التربية الوطنية نقابات القطاع إلى العدول عن قرار تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الأربعاء، أمام مقرها، مطالبة هذه الأخيرة التقيد بقرار المحكمة الإبتدائية.

وأفاد بيان للوزارة أنها تفاجأت بدعوات صادرة عن بعض التنظيمات النقابية والتي تدعوا إلى تنظيم حركة احتجاجية ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والإمتحانات الرسمية.

وأكدت أن هذا التصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية، وكذا “رهن مصير المتمدرسين المقبلين على اجتياز الإمتحانات الرسمية” يضيف البيان.

وأوضحت أن هذه الدعوات تزامنت مع بداية انعقاد اللقاءات الثنائية بين الوزارة والشركاء الإجتماعيين قصد التكفل بالمطالب الإجتماعية والمهنية لمنتسبي القطاع.

ومنه دعت الوزارة كافة النقابات الموقعة على البيان المؤرخ في 18 ماي 2021، الإمتثال للأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية، القاضي بوقف تنظيم الوقفة الإحتجاجية أمام وزاة التربية يوم الأربعاء 26 ماي على الساعة 11 سا، والمعلن عنها بموجب البيان وكل تصرف من شأنه تعطيل عمل قطاع التربية سواء بيداغوجي أو إداري.

احتجاجات الأستاذة.. وزارة التربية ترد يوم الخميس 29 أفريل

دعت وزارة التربية، الجماعة التربوية بكل مكوناتها الى التحلي بروح المسؤولية والانخراط في مساعي الحوار بما يضمن استقرار القطاع خدمة للتلميذ ورسالة العلم.

وأكدت، الخميس، في منشور لها على صفحتها الرسمية، عقب اجتماع الوزير مع مدراء التربية، حرصها والتزامها التام للتكفل بكافة الانشغالات المطروحة بصفة قانونية وشرعية وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وتمحوراجتماع المسؤول الاول على قطاع التربية مع المدراء حول ما عرفه القطاع، خلال الآونة الأخيرة من وقفات احتجاجية دعت إليها بعض التنظيمات النقابية المعتمدة وأخرى وصفتها الوزارة بمجهولة المصدر.

ودعت الوزارة ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لعقد اجتماعات دورية و متواصلة للتشاور ودراسة الاوضاع المحلية التي يشهدها قطاع التربية عامة.

نقابات التربية تقرر الدخول في سلسلة من الاحتجاجات

وكان تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية قد قرر الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية دشنها بالتوقف عن العمل يوم الأربعاء 28 أفريل، صحبها وقفات ولائية أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن.

وأكدت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل، الاثنين، في بيان لها أنها ستعلن عن تاريخ الاضراب التصعيدي قبل نهاية الأسبوع.

ورفع بيان التكتل جملة من المطالب وعلى رأسها المطالبة بتحسين القدرة الشرائية من خلال مضاعفة قيمة النقطة الاستدلالية وإعادة النظر في الملف التعويضي، التمسك بالحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن و التطبيق الفوري للمرسوم 14/266 وبأثر رجعي.

ودعا التكتل كل موظفي القطاع إلى التجند لإنجاح الوقفات الاحتجاجية والاستعداد لمواصلة الاحتجاج حتى تحقيق المطالب.

التربية

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التعليقات
12
  • محمد

    لماذا لا يتم إعادة النظر في منظومة الأجور كليا ، وتكون الأجرة على أساس الشهادة لكل منتسبي الوظيف العمومي ، أيعقل أن تكون أجرة حارس في شركة سوناطراك ذو مستوى السنة الثانية متوسط أضعاف أجرة أستاذ المدرسة الإبتدائية مقبل على مناقشة أطروحة الدكتوراه ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل

    2
  • خالد

    بارك الله فيكم

    1
  • المحلل

    حذاري من الاضراب دون نقابة --لا لاستخدام الاضراب لاغراض سياسية.

    2
  • GUN-12

    نستعرف بيهم فور فور فور

    6
  • GUN-12

    السي حميد ، حتى سرقة الألف مليار ماكان حتى دولة في العالم دارتها. اتحدوا يا الزريعة المرة ، وكل واحد يدي حقوا

    10
  • خليفة

    ضعف القدرة الشراءية مس كل فءات الشعب الجزائري ،و خاصة بعد انخفاظ قيمة الدينار ،و تفشي ظاهرة البطالة، و اختفاء بعض الوظاءف البسيطة التي كانت مصدر رزق لبعض العائلات ،بسبب انتشار الوباء ،و عليه لابد للدولة من اعادة النظر في الاجور و منح التقاعد و محاولة تنظيم السوق و ضبط اسعار المواد واسعة الاستهلاك ،حتى نحافظ على القدرة الشراءية للمواطن من اجل معيشة كريمة و محترمة.

    21
  • مجيد/ باتنة

    اغلب النقابيين تم توظيفهم عن طريق الشهادة وبطرق ملتوية أي مسابقة تنعدم فيها المنافسة والجدارة والاستحقاق وهم لا يمثلون الا انفسهم هدفهم تحطيم التعليم

    -3
  • adrari

    ارحمو الجزائر انها تمر بمرحلة شائكة والخطر من كل جهة ... ان كان لكم ظمير انتظروا استكمال المؤسسات في الدولة بعد ذلك اطلبوا ما شئتم... ولكن الكثير منكم يريد البلبلة في البلاد لان جل قادة النقابيين من القبائل ويريدون عرقلة المسار التصحيحي في البلاد.

    -26
  • كاره الدروس الخصوصية

    الأستاذة، و أستثني منهم القليل، لا يقومون بعملهم على أكمل وجه، توجه الأغلبية نحو الدروس الخصوصية، و تجنب إعطاء كل المعلومات و بذل كل المجهودات في المدارس سياسة حشو الدروس أتكلم عن نفسي كل من درسني الباكلوريا كانوا يدرسون دروس خصوصية كما درستني أستاذة كانت تدخل مع نظيراتها في إضراب، و تدعونا للدراسة عندها ف ليكور، و الكارثة أنها كانت تقوم بالدروس النظامية في مقر الدروس الخصوصية أيام الإضراب من أجل تجنب التأخر في الدروس، ديرو حسابكم، تطالبون برفع الأجر، معليش يزيدولكم، بصح يديرولكم إلزامية بقاء الاستاذ بالمدرسة طيلة اليوم، و أي تلميذ خصاته معلومة ول ما فهمش يروح يسقصيه، العطلة السنوية تولي شهر، المدة الأخرى يروح الأساتذة يقراو، لازم يكون فيها تكوين متواصل، الأستاذ لي حبس لقرايا في 1995 و عنده 26 سنة تعليم، بصح من 1995 ما زادش قرا يعتبر جاهل أحب من أحب و كره من كره، يكون فيها تفتيشات دورية، يروح المفتش يسأل التلاميذ الأستاذ لازم عليه يكون يعرف كل التلاميذ، هذا مليح، و هذا ناقص يحاول يساعده النتيجة راح تكون ضدكم و السلام

    6
  • عادل

    يقول المعلم أنني لم أعد مؤثرا فعالا في تربية التلميذ لأن الشارع يؤثر والبيت أيضا و الأنترنيت و و و أنا أقول أنت أصبحت غير مؤثرا بسبب الاضرابات المتكررة التلميذ عندما يتجه صباحا إلى المدرسة يظن أن أباه في استقباله ليعطي له العلم والتربية فإذا به يقال له معلمك مضرب لأن أجرته قليلة وما لحقش فيصبح المعلم في نظرالتلميذ مادي بحث وبالتالي لا يحترمه بل يحتقره يصبح في ذهنه بلا قيمة مهمشا فقير ا وليس مثل معلم زمان ذا همة وشأن كان لا يعير للمادة اهتمام.

    -17
  • عادل

    زيادة الأجور غير أنساو الدراهم داتهم العصابة و الخزينة فارغة... والمتقاعدون الفقراء أولى.

    3
  • Hamid

    تحسين القدرة الشرائية و مضاعفة الراتب حق مشروع. اما التقاعد في سن ال45 فلا توجد اي دولة تطبقه في العالم

    6

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