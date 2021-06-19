وزارة التربية تصدر بيانا بخصوص تسريب المواضيع والأجوبة الوهمية في الباك

دعت إلى التحلي باليقظة والحيطة وروح المسؤولية

أكدت وزارة التربية الوطنية، أن جميع الظروف مهيأة لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، في كنف الطمأنينة والجدية، والتركيز على أهدافهم المنشودة للولوج إلى فضاء التعليم العالي الرحب والمتعدد الاختصاصات.

ودعت وزارة في بيان لها، السبت، إلى التحلي باليقظة والحيطة وروح المسؤولية من خلال عدم الانسياق وراء ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر أو تداول لمواضيع وأجوبة وهمية.

كما نبهت إلى ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها في مراكز الإجراء. لضمان السير الحسن لامتحان. وتفادي إحضار أو حمل أو استعمال أي وسيلة كانت سواء تقليدية أو حديثة، كوسائل الاتصال عن بعد، خاصة الهواتف النقالة.

وحذرت الوزارة من أن المساس بنزاهة الامتحانات أفعال يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث تم تسليط العقوبات الجزائية ضد المتورطين الذين تم تحديد هويتهم من طرف المصالح المختصة لفرق مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة عبر التراب الوطني بعنوان السنة الماضية لأول مرة في تاريخ الامتحانات المدرسية.