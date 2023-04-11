وزارة التربية تضبط آليات تحضير ميزانيات المؤسسات التعليمية

حددت وزارة التربية الوطنية آليات وأطر تحضير ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2023، والتي تخص الثانويات والمتوسطات، وأشارت إلى أن إيرادات هذه المؤسسات متأتية من الإعانات الممنوحة للدولة وأخرى ممنوحة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، إضافة إلى الهبات والوصايا.

وقالت الوزارة في تعليمة بعثت بها بتاريخ 9 أفريل الجاري، إلى مديري القطاع في الولايات، اطلعت عليها “الشروق”، إن “تحضير مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية الأولية لسنة 2023 باعتماد مبالغ الإعانات المحددة في مقررات الاستفادة لكل مؤسسة تعليمية والإيرادات الذاتية وطبقا للمعطيات والمعلومات المسجلة بالبطاقة الوصفية للسنة الدراسية 2022/2023 وبحالة حضور التلاميذ إلى غاية 31 ديسمبر 2022”.

وأوضحت الوزارة أن نفقات الإطعام قد تم تحديدها بـ24336 دينار لكل تلميذ داخلي و12168 دينار لكل تلميذ نصف داخلي، وأشارت الوثيقة أنه تم تحديد مبلغ مساهمة عائلات التلاميذ غير الممنوحين في التغذية بـ1296 دينار لكل تلميذ داخلي، و648 دينار لكل تلميذ نصف داخلي، وطلبت الوزارة بضرورة تسديد النفقات الخاصة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين.

وبحسب التعليمة يتعين التقيد فيما يخص تجديد الأثاث والعتاد بالاعتماد المرخص ضمن مقرر اعتمادات الممنوحة مع إمكانية تخصيص اعتماد إضافي لتجديد الأثاث والعتاد الذي يتم إسقاطه خلال السنة الماضية.