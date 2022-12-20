وزارة التربية “تطمئن” خريجي المدارس العليا للأساتذة
ذكّرت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء في بيان، أن “الأولية المطلقة” في توظيف الأساتذة والمعلّمين تكون لخرّيجي المدارس العليا للأساتذة.
وأكد البيان في هذا السياق، أن عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين، لا تمسّ بالمناصب المخصّصة والمحجوزة لفائدة خرّيجي مدارس الأساتذة بشكل سنوي.
وجاء في بيان الوزارة:
تطمئن وزارة التربية الوطنية كل خرّيجي المدارس العليا للأساتذة، أن عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين، لا تمسّ إطلاقا بالتزامات الوزارة الخاصة بالتوظيف السنوي لخرّيجي المدارس.