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الجزائر

وزارة التربية تعلن الشروع في تجسيد مشروع الألواح الإلكترونية في التدريس

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تعلن الشروع في تجسيد مشروع الألواح الإلكترونية في التدريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية الشروع في تجسيد مشروع استعمال الألواح الإلكترونية في المدارس الابتدائية، لتخفيف ثقل المحفظة على التلاميذ.

وبحسب تعليمة للوزارة فإن المشروع سيعتمد قبل بداية الدخول المدرسي المقبل (2023/2022)، بحيث تحتوي الألواح الإلكترونية على الكتب المدرسية الرقمية المطابقة لتلك المعتمدة بالمدارس الابتدائية.

وأضافت أن تعميم استعمال اللوحة الإلكترونية كوسيلة تعليمية سيكون تدريجيا، مع اقتراح 3 مدارس ابتدائية عن كل بلدية مرتبة حسب الأولوية لتزويدها بالخدمة الجديدة ولواحقها.

عن الشروط الواجب توفرها في المدارس المختارة فهي:

ـ أن تكون تعمل بنظام الدوام الواحد، أن تتوفر خلال السنة الداراسية المقبلة على مستويات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي.

ـ أن لا يتجاوز عدد الأفواج لكل من مستوى الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، فوج تربوي واحد، ويجب أن تتوفر على الشروط التي تسمح بالحفاظ على اللوحات الالكترونية.

ـ أن لا يتجاوز مجموع تعداد التلاميذ لكل من مستوى الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي فيها 90 تلميذا.

ـ ويجب أن تتوفر شبكتها الكهربائية على شروط الأمن الكهربائي التي تضمن سلامة وأمن التجهيزات.

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