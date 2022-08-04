-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية
الجزائر

وزارة التربية تعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسية

الشروق أونلاين
  • 167
  • 0
وزارة التربية تعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسية

أعلنت وزارة التربية عن إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسية، عبر توفير تجهيزات داخل الابتدائيات لفائدة التلاميذ.   

وطالب مديرو التربية، في مراسلة لرؤساء المجالس البلدية بتوفير أدراج في القسم أو الأروقة لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية للمساهمة في تخفيف ثقل المحفظة.

وأوضحت المراسلة أن وزن المحفظة المدرسية لا يزال يثير قلق السلطات العليا وكذا أولياء التلاميذ من خطر إصابة التلاميذ بأضرار صحية، حيث تم اللجوء إلى الألواح الإلكترونية والكتاب المدرسي في القسم والمنزل لتقليل أضرارها.

ورافق المراسلة الموجهة لرؤساء المجالس الشعبية بطاقة تقنية لمواصفات الأدراج التي سيستعان بها لحفظ الكتب المدرسية وجاءت كالتالي:

مقالات ذات صلة
قضية اختلاس أموال ضحايا الإرهاب.. التماس 5 سنوات حبسا بحق جمال ولد عباس

قضية اختلاس أموال ضحايا الإرهاب.. التماس 5 سنوات حبسا بحق جمال ولد عباس

تعيين جزائري في إدارة مركز أبحاث أمريكي مرموق

تعيين جزائري في إدارة مركز أبحاث أمريكي مرموق

هل وزارة التربية جاهزة لتدريس الانجليزية في الابتدائي؟.. بلعابد يرد

هل وزارة التربية جاهزة لتدريس الانجليزية في الابتدائي؟.. بلعابد يرد

2876 مليار.. أموال تبادلها الجزائريّون بنقرة زرّ

2876 مليار.. أموال تبادلها الجزائريّون بنقرة زرّ

عقول الجزائر بالخارج تشارك في تطوير البحث العلمي

عقول الجزائر بالخارج تشارك في تطوير البحث العلمي

مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة قبل نهاية العام

مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة قبل نهاية العام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد