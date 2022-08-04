وزارة التربية تعلن عن إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسية

أعلنت وزارة التربية عن إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسية، عبر توفير تجهيزات داخل الابتدائيات لفائدة التلاميذ.

وطالب مديرو التربية، في مراسلة لرؤساء المجالس البلدية بتوفير أدراج في القسم أو الأروقة لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائية للمساهمة في تخفيف ثقل المحفظة.

وأوضحت المراسلة أن وزن المحفظة المدرسية لا يزال يثير قلق السلطات العليا وكذا أولياء التلاميذ من خطر إصابة التلاميذ بأضرار صحية، حيث تم اللجوء إلى الألواح الإلكترونية والكتاب المدرسي في القسم والمنزل لتقليل أضرارها.

ورافق المراسلة الموجهة لرؤساء المجالس الشعبية بطاقة تقنية لمواصفات الأدراج التي سيستعان بها لحفظ الكتب المدرسية وجاءت كالتالي: