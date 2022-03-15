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الجزائر

وزارة التربية تعلن عن استحداث “بكالوريا الفنون”

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تعلن عن استحداث “بكالوريا الفنون”

أعلنت  وزارة التربية الوطنية ظهيرة الثلاثاء عن استحداث بكالوريا الفنون. بناء على اتفاقية مع وزارة الثقافة والفنون.

وحسب بيان للوزارة، فقد أمضى الوزير عبد الحكيم بلعيد اتفاقية مع وزيرة الثقافة صورية مولوجي، لاستحداث وتنظيم بكالوريا الفنون.

وقال بلعابد في كلمته بالمناسبة إنّ استحداث بكالوريا الفنون جاء “تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي يهدف إلى صقل المواهب الموجودة في قطاع التربية، وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائري”.

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