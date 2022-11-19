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وزارة التربية تعلن عن مواعيد التسجيل في امتحاني البيام والبكالوريا
الجزائر

وزارة التربية تعلن عن مواعيد التسجيل في امتحاني البيام والبكالوريا

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تعلن عن مواعيد التسجيل في امتحاني البيام والبكالوريا
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البكالوريا

تنطلق عملية التسجيل في امتحاني البيام والبكالوريا يوم الإثنين 21 نوفمبر، وتمتد إلى غاية الخميس 15 ديسمبر، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية يوم السبت في بيان.

وجاء في بيان الوزارة أن التسجيلات ستتمّ عن طريق مديري المؤسسات التعليمية، عبر الأرضية الرقمية للقطاع، بالنسبة للمترشّحين المتمدرسين.

في حين يقوم المترشّحون الأحرار لامتحاني شهادة نهاية التعليم المتوسط، وشهادة البكالوريا، بتسجيل أنفسهم في الفترة المذكورة عبر الموقعين الآتيين:

  • امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط: bem.onec.dz
  • امتحان شهادة البكالوريا: bac.onec.dz
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