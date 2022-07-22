وزارة التربية تعلن عن موعد نشر نتائج الإمتحانات المهنية

كشفت وزارة التربية عن موعد إعلان نتائج الإمتحانات المهنية للإلتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية دورة جويلية 2022.

وجاء في بيان للوزارة “تنهي وزارة التربية إلى علم جميع المشاركين في الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية دورة جويلية 2022 التي نظمت يوم الخميس 7 جويلية 2022، أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذه الامتحانات المهنية يوم السبت 23 جويلية 2022”.

وأشارت إلى أن ذلك سيكون ابتداء من الساعة الثالة زوالا وذلك بإشهار القوائم في نفس اليوم والتوقيت على مستوى جميع مديريات التربية.