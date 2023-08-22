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وزارة التربية تعلن موعد استئناف العمل للموظفين والأساتذة
الجزائر

وزارة التربية تعلن موعد استئناف العمل للموظفين والأساتذة

الشروق أونلاين
  • 2012
  • 0
وزارة التربية تعلن موعد استئناف العمل للموظفين والأساتذة
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أعلنت وزارة التربية مساء الثلاثاء في بيان، عن مواعيد استئناف العمل بالنسبة للموظفين الإداريين والأساتذة.

وحدّد موعد استئناف الموظفين الإداريين للعمل، للسنة الدراسية 2023-2024 في جميع مناطق الوطن، بيوم الأحد 24 أوت الجاري.

في حين يلتحق الأساتذة والمعلّمون بالمؤسسات التربوية، يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل، وفق ما جاء في ذات البيان.

ولم تعلن الوزارة بعد، عن موعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة للسنة الدراسية المقبلة، لكن مصادر لـ”الشروق” تحدثت عن عدّة تواريخ محتملة.

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