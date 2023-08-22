وزارة التربية تعلن موعد استئناف العمل للموظفين والأساتذة
أعلنت وزارة التربية مساء الثلاثاء في بيان، عن مواعيد استئناف العمل بالنسبة للموظفين الإداريين والأساتذة.
وحدّد موعد استئناف الموظفين الإداريين للعمل، للسنة الدراسية 2023-2024 في جميع مناطق الوطن، بيوم الأحد 24 أوت الجاري.
في حين يلتحق الأساتذة والمعلّمون بالمؤسسات التربوية، يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل، وفق ما جاء في ذات البيان.
ولم تعلن الوزارة بعد، عن موعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة للسنة الدراسية المقبلة، لكن مصادر لـ”الشروق” تحدثت عن عدّة تواريخ محتملة.