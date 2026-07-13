وزارة التربية تفتح باب التوظيف

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن فتح مسابقة توظيف على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص في عدد من الرتب التابعة لقطاع التربية، بعنوان سنة 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المسابقة تخص عدة رتب، من بينها مشرف التربية، ومربي متخصص في الدعم التربوي، مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخابر ومستشار التغذية المدرسية.

كما تشمل المسابقة الالتحاق برتب مقتصد ونائب مقتصد وفق الشروط والإجراءات المحددة من قبل الوزارة.

وتتوزع المناصب المفتوحة على النحو الآتي: 5628 منصبًا لرتبة مشرف التربية، و16601 منصب لرتبة مربي متخصص في الدعم التربوي، و603 مناصب لرتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، و1510 مناصب لرتبة ملحق رئيسي بالمخابر، و54 منصبًا لمستشار التغذية المدرسية، و760 منصبًا لرتبة مقتصد، و1053 منصبًا لرتبة نائب مقتصد.

وأكدت الوزارة أن التسجيل وإيداع ملفات الترشح يتمان حصريًا وبصفة إلكترونية عبر البوابة الرقمية للتوظيف التابعة للقطاع، على الرابط: tawdif.education.dz، حيث يتعين على المترشحين ملء استمارة المعلومات الإلكترونية خلال مدة 15 يومًا ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الصحافة المكتوبة.

ويتوجب على المترشحين رفع الوثائق الثبوتية المطلوبة، والمتمثلة في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط الخاص بالمسار الدراسي أو التكويني، إضافة إلى نسخة من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

وشددت الوزارة على أن المترشح يتحمل مسؤولية صحة ودقة المعلومات المصرح بها، مؤكدة أن كل تصريح غير صحيح يعد تصريحًا كاذبًا يعرض صاحبه للإجراءات القانونية المعمول بها، بما فيها إلغاء النجاح في المسابقة، كما يتم استخراج وصل إيداع ملف الترشح من المنصة الرقمية نفسها.

وبعد الإعلان عن النتائج النهائية، يتعين على المترشحين الناجحين استكمال ملفاتهم الإدارية قبل التعيين، بإيداع وثائق تشمل بطاقة الإقامة، وشهادة الميلاد، وشهادتين طبيتين في الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتين من طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، إضافة إلى صورتين شمسيتين وشهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد عند الاقتضاء.

كما فتحت الوزارة المجال أمام المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم لتقديم طعون إلكترونية عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، فيما يتم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبارات الكتابية من البوابة الرقمية، على أن يحدد تاريخ ومكان الاختبارات الشفهية لاحقًا.

ودعت وزارة التربية المترشحين إلى الالتزام بالترشح في الرتب التي تتناسب مع مستوياتهم التأهيلية، محذرة من إقصاء كل مترشح يثبت امتلاكه مستوى أعلى من المستوى المطلوب للرتبة المترشح لها.

وفيما يتعلق بحقوق التسجيل، حددت الوزارة مبلغ المشاركة في المسابقة بـ 200 دينار جزائري، يتم دفعها حصريًا عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني باستعمال البطاقة الذهبية عبر البوابة الرقمية القطاعية للتوظيف.