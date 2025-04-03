وزارة التربية تفرج عن رزنامة اللقاءات حول المقترحات الخاصة بقانون النظام التعويضي

أفرجت وزارة التربية الوطنية في بيان لها مساء اليوم الخميس، 3 أفريل، عن رزنامة جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بدراسة ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة، عن برنامج اللقاءات التشاورية، وفقا لكل سلك حسب الرزنامة التالية:

يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 على الساعة 10:00 صباحًا، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي (الأساتذة).

يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة 10:00 صباحًا، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.

يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة 10:00 صباحًا، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة 10:00 صباحًا، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخبر.

يوم الثلاثاء 06 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحًا، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية.

يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحًا، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.

يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحًا، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.

يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 على الساعة 10:00 صباحًا، بحضور ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.

وأشارت الوزارة أنه تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي، ويمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليًا من العمل دون تعديل الرزنامة.

كذلك وفي حال حصول توافق كلي للنقابات في أي فئة، يتم تقديم الرزنامة ربحًا للوقت، وفقا لذات المصدر.

