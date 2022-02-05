وزارة التربية: تقليص عطلة الربيع إلى 9 أيام

قررت وزارة التربية الوطنية، تقليص عطلة الربيع إلى تسعة أيام وبرمجتها خلال الفترة الممتدة من مساء يوم الخميس 31 مارس 2022 إلى مساء يوم السبت 09 أفريل 2022.

بلاغ بخصوص استئناف الدراسة

تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، وقرار الوزير الأول، وزيــر المالــــــــــيـــة، السيد أيمن بن عبد الرحمان، رفع إجراء غلق المؤسسات المدرسية واستئناف الدراسة على مستوى كل المؤسسات للمراحل التعليمية الثلاث ابتداء من يوم الأحد 06 فيفري 2022، وبعد الاطلاع على تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية وكل التقارير ذات الصلة، قرر السيد وزير التربية الوطنية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بترتيبات إعادة تنظيم الفترة المتبقية من السنة الدراسية 2021/2022، وهذا بعد قرار تعليق الدراسة من يوم الخميس 20 جانفي إلى يوم السبت 29 جانفي 2022، وتمديدها من يوم الأحد 30 جانفي إلى غاية 05 فيفري 2022، بعد تسجيل بعض حالات الإصابات في وسط التلاميذ ومستخدمي التربية، لإعطائهم الوقت الكافي ليتماثلوا للشفاء. ولكسر سلسلة العدوى.

وبهذا الصدد تقرر ما يلي:

– تكثيف الاحتياطات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة التلاميذ والطاقم التربوي والإداري والعمال المهنيين.

– ضرورة التكفل النفسي بالتلاميذ من خلال جهاز التوجيه والإرشاد المدرسي ومرافقتهم لتخطي آثار هذه الجائحة على المستويين النفسي والتربوي.

– تأجيل إجراء الفروض المحروسة المقررة للفصل الثاني في مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي إلى الفترة الممتدة من يوم الأحد 20 فيفري إلى يوم الخميس 24 فيفري 2022.

– تأجيل إجراء اختبارات الفصل الثاني للمراحل التعليمية الثلاث إلى الفترة الممتدة من يوم الأحد 20 مارس إلى يوم الخميس 24 مارس 2022.

– إجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ وتسليمهم أوراق الإجابات وعقد مجالس الأقسام خارج أوقات الدراسة خلال الأسبوع من يوم الأحد 27 مارس إلى يوم الخميس 31 مارس 2022.

– تقليص مدة عطلة الربيع إلى تسعة (9) أيام وبرمجتها خلال الفترة الممتدة من مساء يوم الخميس 31 مارس 2022 إلى مساء يوم السبت 09 أفريل 2022.

– عودة التلاميذ لمقاعد الدراسة في الفصل الثالث يوم الأحد 10 أفريل 2022.

– تأجيل إجراء الفروض المحروسة المقررة للفصل الثالث في مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي إلى الفترة الممتدة من يوم الأحد 24 أفريل إلى يوم الخميس 28 أفريل 2022.

– تنظيم اختبارات الفصل الثالث ابتداء من يوم الأحد 15 ماي 2022، بالنسبة لأقسام السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، وابتداء من يوم الأحد 22 ماي 2022 بالنسبة لباقي المستويات في المراحل التعليمية الثلاث.

– إجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ وتسليمهم أوراق الإجابات خلال الأسبوع من يوم الأحد 29 ماي 2022 إلى يوم الخميس 02 جوان 2022.