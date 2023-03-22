وزارة التربية تكشف عن التوقيت الرسمي للدراسة في رمضان

كشفت وزارة التربية، الأربعاء، عن البرنامج الرسمي للدراسة خلال شهر رمضان بالنسبة للاطوار التعليمية الثلاث.

وفي بيان لها، كشفت الوزارة عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المعظم لعام 1444 هـ (2023م).

وأوضحت الوزارة أن مواقيت العمل التي تقرر تطبيقها ستكون من الساعة 7 صباحا إلى 14 زوالا بالنسبة لولايات أدرار الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة اليزي تندوف، الوادي، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال بني عباس إن صالح، إن ،قزام ،توقرت ،جانت المغير والمنيعة.

بينما حددت الوزارة مواقيت الدراسة من الساعة 08:30 صباحا إلى الساعة الثالثة ونصف 15:30 زوالا بالنسبة لباقي الولايات

وعن التفاصيل، فبالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي فإن فترة الدراسة اليومية خلال هذا الشهر المعظم ستحدد حسب كل مرحلة تعليمية.

فبالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد، تخفّض كلا من الفترة الصباحية والفترة المسائية بنصف ساعة، ويستفيد التلاميذ بين هاتين الفترتين براحة مدتها ساعة وخمس عشر دقيقة.

وبالنسبة للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين، فتخفّض الفترة الصباحية التي مدتها (2سا و 15د) إلى (1سا و 45د)، وتخفّض الفترة المسائية التي مدتها ساعتين وخمس عشرة دقيقة (2سا و 15د) إلى ساعة وثلاثين دقيقة (1سا و30د).

وبخصوص مرحلة التعليم المتوسط ومرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فتخفض مدة الحصة التعليمية ذات الساعة الواحدة بخمس عشرة دقيقة، وينظم اليوم الدراسي في فترتين تشتمل كل فترة على 4 حصص، وتفصل بين الحصص الصباحية والمسائية راحة مدتها ساعة واحدة.