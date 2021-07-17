وزارة التربية تكشف عن تاريخ نشر نتائج البكالوريا

أعلنت وزارة التربية أن تاريخ إعلان نتائج البكالوريا دورة جوان 2021 سيكون يوم الخميس 22 جويلية الجاري ابتداء من الساعة الرابعة عصرا.

واكدت الوزارة في بيان لها، السبت، أن النتائج ستكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث عبر الرسائل النصية.

بيان وزارة التربية:

تعلن وزارة التربية الوطنية أنه سيتم إشهار نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 يوم الخميس 22 جويلية 2021 ابتداء من الساعة الرابعة مساء (16 :00سا):

1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار:

– عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bac.onec.dz – مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث: موبيليس، أوريدو وجيزي عبر

الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567 *

2- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

عبر فضاء الأولياء : https://tharwa.education.gov.dz – عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

وإذ تتقدم وزارة التربية الوطنية بالشكر الجزيل لمؤسسة اتصالات الجزائر والمتعاملين الثلاث، والامتنان والعرفان للأسرة التربوية وجميع الشركاء والاجتماعيين وكافة المساهمين في إنجاح هذه الدورة، فإنها تتمنى التوفيق والنجاح لبناتنا وأبنائنا المترشحين.