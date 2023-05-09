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الجزائر

وزارة التربية تكشف عن تواريخ سحب استدعاءات شهادتي البكالوريا والبيام

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تكشف عن تواريخ سحب استدعاءات شهادتي البكالوريا والبيام
أرشيف

كشفت وزارة التربية، عن تواريخ سحب الاستدعاءات الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2023.

وسيتم سحب استدعاءات شهادة التعليم المتوسط  بداية من 10 ماي وإلى غاية يوم 07 جوان 2023.

أما بالنسبة لشهادة البكالوريا فستتم عملية سحب الإستدعاءات من يوم 10 ماي إلى 15 جوان 2023.

وأوضحت الوزارة بأن عملية السحب بالنسبة للمترشحين المتمدرسين تكون إما من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية، أو من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية للوزارة.

كما يمكن سحب الإستدعاءات من موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: bem.onec.dz و bac.onec.dz

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فتتم العملية من موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: bem.onec.dz و bac.onec.dz

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