وزارة التربية تكشف عن توقيت العمل في رمضان

أفرجت وزارة التربية الوطنية مساء الثلاثاء عن توقيت العمل المعتمد في المؤسسات التعليمية في شهر رمضان المقبل.

وحسب ما نشرته الوزارة، سيمتدّ توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان 1443ه:

من السابعة 07:00 صباحا إلى الثانية 14:00 زوالا، بالنسبة لولايات الجنوب.

من الثامنة والنصف 08:30 صباحا إلى الثالثة والنصف 15:30 زوالا، بالنسبة لباقي الولايات.

إلى جانب ذلك، سيتمّ تقليص توقيت العمل اليومي في رمضان حسب المراحل التعليمية بالشكل التالي:

في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد: تقلّص كلّ من الفترتين الصباحية والمسائية بمقدار نصف ساعة.

وتتخلل الفترة الصباحية استراحة مدتها 15 دقيقة، على أن تفصل الفترتين الصباحية والمسائية فترة استراحة قدرها 1 ساعة و45 دقيقة.

في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين: تقلّص كلّ من الفترتين الصباحية والمسائية بمقدار 1 ساعة.

وتتخلّل كلا الفترتين استراحة مدّتها 15 دقيقة، كما يفصل الفترة الصباحية عن الفترة المسائية استراحة مدّتها 30 دقيقة.

بالنسبة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي: تخفّض الحصة ذات الساعة الواحدة بمقدار 15 دقيقة.

وتفصل الفترة الصباحية عن الفترة المسائية باستراحة مدّتها 15 دقيقة. على أن يتخلّل كل من الفترتين الصباحية والمسائية استراحة مدّتها 5 دقائق.