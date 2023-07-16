-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة التربية تكشف موعد إعلان نتائج البكالوريا

الشروق أونلاين
  • 2651
  • 0
وزارة التربية تكشف موعد إعلان نتائج البكالوريا
أرشيف
نتائج البكالوريا

تعلن وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين 17 جويلية، عن نتائج امتحان البكالوريا، دورة جوان 2023، بداية من الرابعة 16:00 مساء.

ويمكن للمترشحين المتمدرسين الاطلاع على نتائج الامتحان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz.

كما يمكن الاطلاع على النتائج عبر الرسائل النصية بالمجان، للمتعاملين الثلاثة موبيليس، وجيزي، وأوريدو، بتشكيل الرمز #567*.

وسيتمّ إلى جانب ذلك، إشهار قوائم الناجحين في الثانويات في نفس التوقيت، فضلا عن إمكانية الولوج إلى النتائج عبر فضاء الأولياء في موقع الوزارة awlyaa.education.gov.dz.

مقالات ذات صلة
انتشال جثة غريق مفقود في تيقزيرت بتيزي وزو

انتشال جثة غريق مفقود في تيقزيرت بتيزي وزو

البطولة الوطنية!

البطولة الوطنية!

تنبيه جديد: موجة حر تضرب 12 ولاية السبت والأحد

تنبيه جديد: موجة حر تضرب 12 ولاية السبت والأحد

نصف مشاريع قوانين 2023 مؤجلة إلى الدورة البرلمانية المقبلة

نصف مشاريع قوانين 2023 مؤجلة إلى الدورة البرلمانية المقبلة

الجزائر- فلسطين: التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

الجزائر- فلسطين: التوقيع على مذكرة تعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته

“نظيف” تطبيق إلكتروني للتبليغ عن النفايات العشوائية

“نظيف” تطبيق إلكتروني للتبليغ عن النفايات العشوائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد