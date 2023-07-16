وزارة التربية تكشف موعد إعلان نتائج البكالوريا

تعلن وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين 17 جويلية، عن نتائج امتحان البكالوريا، دورة جوان 2023، بداية من الرابعة 16:00 مساء.

ويمكن للمترشحين المتمدرسين الاطلاع على نتائج الامتحان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz.

كما يمكن الاطلاع على النتائج عبر الرسائل النصية بالمجان، للمتعاملين الثلاثة موبيليس، وجيزي، وأوريدو، بتشكيل الرمز #567*.

وسيتمّ إلى جانب ذلك، إشهار قوائم الناجحين في الثانويات في نفس التوقيت، فضلا عن إمكانية الولوج إلى النتائج عبر فضاء الأولياء في موقع الوزارة awlyaa.education.gov.dz.