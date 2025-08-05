وزارة التربية: تمديد آجال تقديم طلبات النقل خارج الإدارات المستخدمة

يخصّ الأساتذة المرسّمين لكافة المراحل التعليمية

أعلنت وزارة التربية الوطنية مساء الثلاثاء في بيان، تمديد آجال تقديم طلبات النقل خارج الإدارات المستخدمة، الخاصة بأساتذة كافة المراحل التعليمية، إلى 10 أوت الجاري.

ويتعلق الأمر حسب ما أوضحه البيان، بالأساتذة المرسّمين المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة، الراغبين في النقل خارج إدارتهم المستخدمة، بالنسبة للدخول والخروج الولائي بعنوان السنة الدراسية 2025-2026.

وتتوقف الموافقة على طلبات النقل على المناصب المالية الشاغرة بمديرية التربية المطلوبة، وتتمّ عبر الفضاء الخاص بطالبي النقل ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

كما يتيح هذا التمديد، الفرصة للأساتذة الذين سبق لهم تقديم طلبات نقل في الفترة السابقة، من أجل التحقق من معلوماتهم الشخصية والمهنية، ورفع التحفظات إن وجدت، يضيف ذات البيان.