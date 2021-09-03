-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة التربية “تنهي” الجدل حول تدريس اللغة الأمازيغية

نشيدة قوادري
  • 10164
  • 0
وزارة التربية “تنهي” الجدل حول تدريس اللغة الأمازيغية

أكدت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرية التربية لولاية تيزي وزو، بأنه لم يتم المساس بالحجم الساعي لمادة اللغة الأمازيغية، وهي مدرجة في جداول توقيت التلاميذ وفق معايير بيداغوجية محضة، فيما دعت إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات المتداولة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مديرية التربية لولاية تيزي وزو بأنه، نظرا لما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء تدريس مادة اللغة الأمازيغية خلال الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021/2022، ولأجل تنوير الرأي العام والأسرة التربوية على وجه الخصوص بمن فيهم أساتذة اللغة الأمازيغية، قد تم عقد اجتماع طارئ بحضور مفتشي مادة اللغة الأمازيغية، أين تم التأكيد على أن  المادة لم تقص من التنظيم التربوي المسطر حاليا من طرف الوزارة الوصية، كونها مكرسة في الدستور كلغة وطنية ورسمية.

وشددت المديرية بأنه بعد دراسة المنشور الوزاري رقم 1394 المؤرخ في 14 أوت 2021، اتضح أن مادة اللغة الأمازيغية ستدرس مثلها مثل باقي المواد وهي مقررة في المناهج التربوية المعتمدة رسميا من طرف الوصاية، ولا تزال مدرجة في جداول توقيت التلاميذ، وفق معايير بيداغوجية محضة.

مقالات ذات صلة
هل ستقتني الجزائر منظومة إس 500 الروسية القادرة على تدمير الأقمار الصناعية؟

هل ستقتني الجزائر منظومة إس 500 الروسية القادرة على تدمير الأقمار الصناعية؟

آخرها “سيال”.. خريف الشركات الفرنسية بالجزائر!

آخرها “سيال”.. خريف الشركات الفرنسية بالجزائر!

ثورة شاملة تستهدف مراجعة الترسانة القانونية في البلاد

ثورة شاملة تستهدف مراجعة الترسانة القانونية في البلاد

حملة لمقاطعة المنصة الأمريكية “أصوات مغاربية” لتحاملها على الجزائر ودعم المخزن

حملة لمقاطعة المنصة الأمريكية “أصوات مغاربية” لتحاملها على الجزائر ودعم المخزن

المسيلة: انتشال جثتي طفلين من بركة مائية ببلدية أولاد منصور

المسيلة: انتشال جثتي طفلين من بركة مائية ببلدية أولاد منصور

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد