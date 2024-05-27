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الجزائر
تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي عبر المنصة الرقمية

وزارة التربية توضح بخصوص استخراج “وصل تأكيد طلب التسجيل”

الشروق أونلاين
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وزارة التربية توضح بخصوص استخراج “وصل تأكيد طلب التسجيل”
ح.م
لقطة من الفيديو

ذكّرت وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين في بيان، أولياء التلاميذ الجدد المسجّلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، عبر النظام المعلوماتي للوزارة، أنّه يتعيّن عليهم استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل.

ويتمّ ذلك، حسب بيان الوزارة، خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و15 جوان المقبل. على أن يحتفظوا بهذا الوصل “تحسّبا لمراحل المتبقية”.

فيديو توضيحي لوزارة التربية حول “رقمنة” تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي

وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية مقطع فيديو توضيحيا، حول عملية تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، عبر البوابة الرقمية للوزارة.

وكشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، للسنة الدراسية 2024-2025، سيتمّ حصريا عبر النظام المعلوماتي للوزارة.

جاء هذا خلال ندوة وطنية، أجراها الوزير في أفريل الماضي، مع إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ومديرو التربية.

حيث أكد مسؤول القطاع عبد الحكيم بلعابد، أن التسجيلات الرقمية للتلاميذ الجدد في الابتدائي، ستستمرّ طيلة الفترة ما بين الخميس 2 ماي إلى الجمعة 31 ماي 2024.

وقال بلعابد إن هذا الإجراء يأتي ضمن استكمال رقمنة القطاع. إذ يسمح لأولياء الأطفال المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2018، بتسجيل أبنائهم عبر فضاء الأولياء، من دون الحاجة لأي أوراق ولا أي تنقّل إلى المؤسسات التعليمية.

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