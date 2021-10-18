وزارة التربية: عودة نظام 3 فصول وهذا هو التقويم البيداغوجي الجديد (وثيقة)

كشفت وزارة التربية الوطنية، الأحد، عن ترتيبات التقويم البيداغوجي للسنة الدراسية 2021-2022 في المراحل التعليمية الثلاث، مؤكدة إنه تقرر تنظيم السنة الدراسية الحالية في 3 فصول.