وزارة التربية: كتب رقمية مجانية لتلاميذ الابتدائي ابتداء من الخميس

أكدت وزارة التربية، الثلاثاء، أنها ستشرع ابتداء من يوم الخميس، في وضع كتب رقمية مجانية خاصة بهذه السنة، لجميع عناوين الكتب المقررة في مرحلة التعليم الابتدائي، بما في ذلك التربية التحضيرية.

وجاء قرار الوزارة، استكمالا للإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتخفيف وزن المحفظة، وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبعد الانتهاء من عملية تزويد كل المدارس الابتدائية بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية الموجهة لتلاميذ السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي.

وأعلنت وزارة التربية، عن الشروع في وضع كتب رقمية بصفة مجانية لجميع عناوين الكتب المدرسية بمجموع 44 عنوانا.

ويتعلق الأمر بكتب اللغة العربية، اللغة الامازيغية، اللغة الفرنسية، اللغة الفرنسية، وكل كتب المواد والأنشطة الأخرى، لفائدة التلاميذ المتمدرسين في هذه الرحلة التعليمية والذين يفوق عددهم خمسة ملايين وستمائة ألف تلميذ.

كما يمكن استغلال هذه الكتب على الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، اللوح الالكتروني، الهاتف الذكي والتلفاز الذكي.