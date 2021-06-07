وزارة التربية: نتائج البكالوريا وشهادتي التعليم المتوسط والابتدائي بداية من هذا التاريخ  

كشف المدير المركزي بوزارة التربية، عباس بختاوي، أن نتائج البكالوريا وشهادتي التعليم المتوسط والخامسة ابتدائي سيتم الإعلان عنهم ما بين 20 جوان الجاري و22 جويلية القادم.

وأكد بختاوي،الاثنين، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن نتائج البكالوريا سيتم الإعلان عنها في حدود الـ 22 جويلية القادم، أما نتائج شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط فسيتم الإفراج عنها في الـ 20 جوان و الـ5 جويلية على التوالي.

وطمأن المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية عباس بختاوي، التلاميذ بأن مواضيع امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستكون في متناول مستوى التلميذ المتوسط و لن تخرج عن المقرر الدراسي الذي تلقاه التلاميذ في حجرات المؤسسات التربوية.

ووجه المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية رسالة إلى المترشحين للبكالوريا مفادها أن تسريب المواضيع هو أمر مستحيل بالنظر إلى الاحتياطات التنظيمية المتخذة لضمان عدم حدوث هذا الخطأ من خلال العزل التام للجان المكلفة بطبع المواضيع تعززها الإجراءات الأمنية في نقل المواضيع.

وعاد ممثل وزارة التربية الوطنية للتذكير عبر الإذاعة بأن 731723 مترشحا سيجتازون امتحان البكالوريا منهم 272178 مترشحا حرا موزعين عبر2528 مركز اجراء ، فيما بلغ تعداد المقبلين على اجتياز امتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط 641187 مترشحا منهم 15964 مترشحا حرا موزعين على 2585 مركز إجراء.