وزارة التربية: هذه هي رزنامة الامتحانات الفصلية والاستدراكية

كشفت وزارة التربية رزنامة الامتحانات الفصلية والاستدراكية بالنسبة للأطوار التعليمة الثلاثة خلال السنة الدراسية 2022-2023.

وأوضح بيان للوزارة أن امتحانات الفصل الأول للتعليم الابتدائي ستكون من 06 إلى 15 ديسمبر 2022، أما امتحانات الفصل الثاني فبين 07 إلى 16 مارس 2023، ومن 28 ماي إلى 1 جوان 2023 ستكون امتحانات الفصل الثالث.

أما بالنسبة للطور المتوسط فستكون امتحانات الفصل الأول من 04 إلى 08 ديسمبر 2022، والفصل الثاني من 05 إلى 09 مارس 2023، أما امتحانات الفصل الثالث من 21 إلى 25 ماي 2023، على أن يكون الامتحان التجريبي من 15 إلى 17 ماي 2023.

وفيما يخص التعليم الثانوي فامتحانات الفصل الأول ستكون من 04 إلى 08 ديسمبر 2022 والفصل الثاني من 05 إلى 09 مارس 2023، أما الفصل الثالث من 21 إلى 25 ماي 2023، بينما سيُجرى الإمتحان التجريبي لشهادة البكالوريا من 14 إلى 18 ماي 2023.

وأعلنت الوزارة في بيان لها عن موعد اجراء الاختبارات الاستدراكية والتي ستجرى في الأطوار التعليمية الثلاثة وفق التواريخ التالية: التعليم الابتدائي: السنة الثانية، الثالثة والرابعة ابتدائي يومي 18 و19 جوان 2023.

وتجرى الاختبارات الاستدراكية لمرحلة التعليم المتوسط: سنوات الأولى، الثانية، الثالثة، يومي 26 و27 جوان 2023، بينما تقررت يومي 18 و19 جوان 2023 لتلاميذ الثانوي في السنة الأولى والثانية.