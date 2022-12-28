وزارة التربية: 4 شروط لإدماج الأساتذة المتعاقدين

كشفت وزارة التربية الوطنية عن الشروط الواجب توفرها في الأساتذة ليتمكنوا من الاستفادة من الإدماج.

ونشرت الشروق نيوز على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك شروط وزارة التربية لإدماج الأساتذة المتعاقدين.

وأوضحت الوزارة أن الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط التالية سيتم إدماجهم.

1- التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية.

2- أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية أي ملاحظات تنافي ممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3- أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

4- أن تتوفر فيهم شروط السن والقدرة الذهنية والبدنية.