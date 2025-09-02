-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزارة التضامن تطلق منصة لفائدة النساء ضحايا العنف

الشروق أونلاين
  • 68
  • 0
وزارة التضامن تطلق منصة لفائدة النساء ضحايا العنف
وكالة الانباء الجزائرية
واجهة منصة "حمايتي".

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منصة “حمايتي” الموجهة لفائدة النساء ضحايا العنف، والتي تسمح لهن بالتبليغ وطلب الاستشارة أو الدعم والتقرب من المصالح المعنية بحمايتهن.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 2 سبتمبر، أن هذه المنصة تندرج في سياق “استكمال برامج العناية الأسرية التي وضعتها الدولة من أجل تعزيز حماية المرأة وترقية حقوقها”.

وستمكن المنصة أيضا من “تعزيز المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية ودعم ومرافقة المرأة الجزائرية من خلال تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة”، حسب البيان ذاته.

كما ستضمن المنصة أيضا “تغطية أشمل لجميع النساء في كل المناطق وفي مختلف الظروف من خلال الربط البيني لمختلف المصالح الأمنية والمصالح المختصة لقطاعي العدالة والصحة”.

مقالات ذات صلة
بيان هام من صندوق التقاعد  

بيان هام من صندوق التقاعد  

وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع سلطنة عمان

وزير النقل يبحث تعزيز التعاون مع سلطنة عمان

تحذير من أمواج عالية تضرب هذه الشواطئ

تحذير من أمواج عالية تضرب هذه الشواطئ

هذه إجراءات المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة جرائم السرقة

هذه إجراءات المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة جرائم السرقة

أمراض خطيرة تتربص بممارسي نشاط جمع البلاستيك

أمراض خطيرة تتربص بممارسي نشاط جمع البلاستيك

وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

وجبات ساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدراسة.. الوزير الأول بالنيابة يُشدد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد