وزارة التضامن تعقد 3 اتفاقيات لصالح هذه الفئة

تعكف وزارة التضامن والأسرة على إبرام 3 اتفاقيات مع كل من وزارتي السياحة والثقافة إضافة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، حسب ما كشفته مديرة حماية الأشخاص المسننين بالوزارة.

وخلال استضافتها ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأحد، أكدت سمية أولمان أن وزارة التضامن الوطني ستبرم 3 اتفاقيات جديدة تزامنا واليوم الوطني للمسنين.

وستمنح هذه الاتفاقيات امتيازات لفئة الأشخاص المسنين الذي تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق.

ومن بين هذه الامتيازات تقول أولمان، مجانية دخول المسنين للمتاحف وتخفيضات للسياحة الحموية بنسبة 50 بالمئة، ضف إلى ذلك تخفيضات في تذاكر الدخول للمسارح وقاعات السينما التابعة للقطاع العمومي.