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وزارة التعليم العالي: استئناف الدراسة بالجامعات بداية من هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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وزارة التعليم العالي: استئناف الدراسة بالجامعات بداية من هذا التاريخ

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم استئناف الأنشطة البيداغوجية ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وجاء في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي “على مديري المؤسسات الجامعية بالتنسيق مع مديري الخدمات الجامعية تكييف سير الأنشطة البيداغوجية على مستوى مؤسساتهم. بما يضمن احترام التدابير الوقائية الموصى بها من قبل السلطات الصحية من جهة، ويكفل استمرارية المرفق العمومي للتعليم العالي”.

ودعت الوزارة إلى ضرورة استغلال مرونة البروتوكول الخاص بتسيير السنة الجامعية الحالية في تكييف برمجة الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك إمكانية إعادة النظر في نظام التفويج والتوزيع على القاعات وبرمجة الدروس عن بعد.

تعليم عالي

كما سيتم وضع إجراء تنظيمي للتكفل بوضعية الطلبة الذين قد يغيبون عن الأنشطة البيداغوجية بسبب إصابة مؤكدة ومثبتة طبيا بفيروس كورونا، وذلك بعدم احتساب الغياب خلال التقييم وتمكينهم من إعادة برمجة الإمتحانات، بالإضافة كذلك إلى فرض الإلتزام بتدابير الوقاية الصحية مع فرض نظام رقابة صارم لمدة الإلتزام به داخل الحرم الجامعي سواء على مداخل المؤسسات أو داخلها، وإجبارية ارتداء الأقنعة الواقية باعتباره إجراء وقائيا ملزما قانونا.

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