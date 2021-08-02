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الجزائر

وزارة التعليم العالي: اعفاء حاملي البكالوريا من تقديم هذه الشهادة

الشروق أونلاين
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وزارة التعليم العالي: اعفاء حاملي البكالوريا من تقديم هذه الشهادة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعفاء الناجحين في شهادة البكالوريا من تقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة في ملف المنحة.

وأفاد بيان للوزراة أنه بالنظر للظروف الإستثنائية غير  المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وفي إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات الجامعية وعلى الخصوص ملف المنح الجامعية، أنهم غير معنيون بتقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة.

وأوضحت أن “ادارة الخدمات الجامعية ستتكفل بالتنسيق مع إدارة الضرائب بخصوص هذه الوثيقة لاتمام الملف، وسيتم العمل بهذا الإجراء عند تجديد الملف حتى بالنسبة للطلبة القدامى”.

لحاملي البكالوريا الجدد: تخصيص بوابة لفتح حساب بريدي والبطاقة الذهبية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بإمكان حاملي شهادة البكالوريا الولوج إلى بوابة بريد الجزائر:CCP-Nat، التي “سيتم فتحها قريبا” خصيصا لفتح حساب بريدي جاري والبطاقة الذهبية.

وأكدت الوزارة، الأحد، في بيان لها أنه في إطار تجسيد الاتفاقية المبرمة مع وزارة البريد والمواصلات، “تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاملي شهادة البكالوريا دورة 2021 أنه بإمكانهم الولوج، إلى بوابة بريد الجزائر:CCP-Nat، التي سيتم فتحها قريبا، خصيصا  لطلب فتح حساب بريدي جاري، وكذا طلب البطاقة الذهبية التي يمكن استخدامها لدفع حقوق التسجيل خلال مرحلة التسجيلات النهائية التي ستكون في الفترة من 04 إلى 09 سبتمبر 2021”.

وأوضحت الوزارة أنه “يمكن دفع حقوق التسجيل من أي بطاقة ذهبية لأحد أفراد الأهل أو الأقارب”، مؤكدة في نفس الاطار أن “التسجيلات النهائية ستتم في جميع مراحلها عبر الخط فقط، بما في ذلك دفع حقوق التسجيل عبر الخط”، مذكرة أن نتائج التوجيه سيتم “الإعلان عنها يوم 08 أوت 2021 “.

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