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وزارة التعليم العالي تأمر بتهيئة وتجهيز قاعات الفحص النفسي

إلهام بوثلجي
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وزارة التعليم العالي تأمر بتهيئة وتجهيز قاعات الفحص النفسي
أرشيف

راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري مؤسساتها وديوان الخدمات الجامعية، من أجل إعادة النظر في شروط تهيئة وتجهيز قاعات الفحص النفسي.

وحثت مديرية الحياة الطلابية لدى وزارة التعليم العالي من خلال المراسلة الموجهة لمديري المؤسسات الجامعية ومسيري الخدمات الجامعية منذ أيام على ضرورة التقيد بالشروط المحددة في تعليمة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات المتعلقة بتهيئة وتجهيز القاعات المخصصة للفحص النفسي، وهذا بهدف تحسين جودة الاستشارة النفسية على مستوى مراكز المساعدة النفسية الموجودة في بعض المؤسسات الجامعية، ولتسهيل عمل النفسانيين العياديين على مستوى وحدات الطب الوقائي .

وحددت ذات التعليمة الشروط التي يجب توفرها في عيادة الفحص النفسي في مؤسسات التعليم العالي والإقامات الجامعية وتتعلق بوجود مكتب بأدراج الترتيب وطاولة أو أريكة للاسترخاء العلاجي وطاولة منخفضة بعدد من الكراسي تكفي لمتابعة مجموعة من الأشخاص وبطاقية لحفظ الملفات وفق شروط تضمن السر المهني، مع التشديد على ضرورة توفر الاختبارات النفسية التي هي من الأدوات الضرورية لسير الفحص النفسي سواء بالنسبة لعلم النفس العيادي أو علم النفس الأرطفوني.

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