وزارة التعليم العالي تحضر لتوظيف جديد برسم سنة 2023

الجامعات ترفع الاحتياجات الفعلية قبل نهاية شهر جويلية

طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مديري المؤسسات الجامعية موافاتها باحتياجاتهم الفعلية للتوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم ” ب” حسب الشعب والتخصصات تحضيرا لفتح مسابقات التوظيف لاحقا بعنوان سنة 2023.

وحددت الوزارة، حسب المراسلة التي تحوز “الشروق” نسخة منها تاريخ الفاتح من أوت، كآخر آجل لموافاتها بالاحتياجات الكاملة، من حيث الشعب والتخصصات التي لا تزال بحاجة لتدعيم من حيث التأطير، وهذا لضبط العدد الحقيقي المطلوب للتوظيف برسم سنة 2023 والذي سيشمل جميع الحائزين على الشهادات العليا دون استثناء سواء الأجراء أو غير الأجراء، من أجل الحصول على الميزانية الخاصة بالعملية في قانون المالية التكميلي وكذا موافقة الوظيف العمومي ووزارة المالية.

وتأتي هذه المراسلة في الوقت الذي تجري فيه حاليا التحضيرات لأكبر مسابقة توظيف على مستوى مؤسسات التعليم العالي والتي ستمس حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء وبعدد مناصب ناهز 8 آلاف، حيث أفرجت مؤسسات التعليم العالي المعنية على قوائم المترشحين سواء المقبولين لإجراء المقابلة، أو المرفوضة ملفاتهم الذين منحت لهم فرصة الطعن وتصحيح الوضعية قبل تاريخ إجراء المسابقات والتي سيعلن عن نتائجها بداية من 13 أوت المقبل.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الجامعات المعنية بمسابقات التوظيف الخاصة بالأساتذة المساعدين قسم “ب” عن المناصب المفتوحة في كل تخصص بعد دراسة ملفات المترشحين وهذا حسب الشعب والتكوينات التي تضمنها كل مؤسسة واحتياجاتها في التأطير، لتجرى المقابلات أمام اللجنة المختصة في الفترة من السبت 05 إلى غاية الخميس 10 أوت 2023 .