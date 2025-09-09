-- -- -- / -- -- --
الجزائر

وزارة التعليم العالي تدرس مشروع توظيف خريجي المدارس العليا بسيدي عبد الله

الشروق أونلاين
وزارة التعليم العالي (شبكات)
جانب من الاجتماع.

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم 9 سبتمبر 2025، بمقر الوزارة، اجتماعا مع مديري المؤسسات الجامعية للقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله، مديري مراكز البحث.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، الاجتماع خصص لبعث تخصصات دقيقة جديدة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة وكذا الأمن السيبراني، تماشيا مع احتياجات الوطنية والتحولات الدولية في مجال التكنولوجيا الحديثة الدقيقة المتقدمة، وتكنولوجيا الاعلام والاتصال.

هذا إضافة إلى دراسة مشروع عقود توظيف لفائدة طلبة خريجي المدارس العليا بسيدي عبد الله، كما تم تحديد 12 أكتوبر للإطلاق الرسمي للتكوين ماستر وطني في تخصص الأنظمة المضادة للمسيرات.

