وزارة التعليم العالي تشرع في توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه. حسب ما أكده يوم الخميس وزير القطاع كمال بداري.

الوزير بداري قال، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، إن توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه سيتم وفقا لعدة صيغ:

التوظيف على أساس الشهادة في مناصب أستاذ مساعد قسم (ب)،

توظيف الباحثين الدائمين،

التوظيف على أساس التعاقد في مجال التعليم أو البحث.

وكشف الوزير عن شروع مصالحه في “الإجراءات اللازمة مع الجهات الوصية، لتطبيق مقترحات توظيف هذه الفئة، خلال هذه السنة المالية”.

وقد وافق رئيس الجمهورية في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، على مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إدماج وتوظيف حاملي شهادتي الماجيستير والدكتوراه.

وكان الوزير كمال بداري قد كشف في مارس الماضي، أن مصالحه تحضّر لصياغة تنظيم جديد يسمح لهذه الفئة بالتوظيف بتوقيت جزئي في مجال أنشطة البحث.

كما يقترح الوزير إعادة النظر في السعر الساعي لنشاطات التعليم والتكوين التي يقوم بها الموظفون المتقاعدون من حاملي الشهادتين المذكورتين.