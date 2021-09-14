وزارة التعليم العالي تصدر توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وذلك بعد اجتماع تم عقده الاثنين.
وجاء في بيان الوزارة ما يلي:
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وذلك بعد اجتماع تم عقده الاثنين.
وجاء في بيان الوزارة ما يلي:
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يجب تغيير معايير التوظيف لانها لا تسمح باختيار الشخص الكفء. مقال في مجلة العلوم المشهورة يتم تنقطه ب 0.5 و مقال في مجلة و همية لكسب المال يتم تنقطه ب 0.5، هذا الامر لا يوجد الا في الجزائر.
مسابقات الدكتوراة كل سنة اكثر من 7000 منصب و التوظيف 1400 منصب كل سنة. لماذا يتم الاستعانة بالالاف من الاساتذة المتعاقيدين.
شهادة الدكتوراه والماجستير تاع أكتب مقال ونعطوك شهادة الدكتوراه والماجستير.