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الجزائر

وزارة التعليم العالي تصدر توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير

الشروق أونلاين
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وزارة التعليم العالي تصدر توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، وذلك بعد اجتماع تم عقده الاثنين.

وجاء في بيان الوزارة ما يلي:

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التعليقات
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  • الحق احق ان يتبع،

    يجب تغيير معايير التوظيف لانها لا تسمح باختيار الشخص الكفء. مقال في مجلة العلوم المشهورة يتم تنقطه ب 0.5 و مقال في مجلة و همية لكسب المال يتم تنقطه ب 0.5، هذا الامر لا يوجد الا في الجزائر.

    4
  • استفسار،

    مسابقات الدكتوراة كل سنة اكثر من 7000 منصب و التوظيف 1400 منصب كل سنة. لماذا يتم الاستعانة بالالاف من الاساتذة المتعاقيدين.

    3
  • كل شيء ممكن

    شهادة الدكتوراه والماجستير تاع أكتب مقال ونعطوك شهادة الدكتوراه والماجستير.

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