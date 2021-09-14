وزارة التعليم العالي تصدر توضيحا بشأن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير

يجب تغيير معايير التوظيف لانها لا تسمح باختيار الشخص الكفء. مقال في مجلة العلوم المشهورة يتم تنقطه ب 0.5 و مقال في مجلة و همية لكسب المال يتم تنقطه ب 0.5، هذا الامر لا يوجد الا في الجزائر.